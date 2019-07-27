ريبيري يرفض الانضمام لـ موناكو

المواطن - محمد سمعه

رفض اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري، نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني السابق، الانضمام لنادي موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية: إن ريبيري أبلغ إدارة موناكو برفضه التام الانضمام لصفوف الفريق الأحمر والأبيض؛ بسبب احترامه وتقديره لنادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي.

وكان ريبيري لعب مع نادي أوليمبيك مارسيليا في الفترة من عام 2005 حتى 2007، ويرفض اللاعب الفرنسي اللعب لأي نادٍ فرنسي آخر غير مارسيليا.

ويذكر أن فرانك ريبيري كان حضر مع زوجته الجزائرية وهيبة إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك لمتابعة نهائي كأس أمم إفريقيا في 19 يوليو الجاري بين منتخبي الجزائر والسنغال.

وسبق للاعب فرانك ريبيري اللعب في صفوف نادي غلطة سراي التركي، كما شارك مع المنتخب الفرنسي في مونديالي 2006 و2010 في ألمانيا وجنوب إفريقيا على الترتيب.