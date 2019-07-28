ريبيري يرفض عرض موناكو

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن نجم بايرن ميونيخ الألماني السابق، فرانك ريبيري، تلقى عرضًا للانضمام إلى صفوف نادي موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يتعاقد النجم الفرنسي، صاحب الـ36 عامًا، مع أي نادٍ حتى الآن، منذ رحيله عن صفوف بايرن ميونيخ الألماني فور انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الماضي.

وأوضحت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن ريبيري رفض العرض الذي قدمه موناكو لضمه في صفقة انتقال حر هذا الصيف؛ حيث إنه لا يرغب في اللعب بفرنسا بقميص آخر سوى مارسيليا الذي لعب بين صفوفه عامي 2005 و2007.

وكانت صحيفة “جلوبو سبورت” البرازيلية، قد أكدت أن ريبيري تلقى عرضًا من فلامنجو، ولكنه لا يفضل اللعب خارج أوروبا خلال الفترة الحالية، حيث يرغب في البقاء بالقرب من عائلته التي تُقيم في ميونيخ منذ سنوات.