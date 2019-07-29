رينارد .. الاستثنائي صانع الطفرة المغربية

المواطن - مروة نبيل

نجح الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًّا في التعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لقيادة المنتخب الوطني الأول، بعد مسيرة تدريبية مميزة مع عدة منتخبات إفريقية.

وكان منصب مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم شاغرًا منذ عدم التجديد مع المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، بعد خسارة الأخضر ضد اليابان في دور الـ16 من كأس أمم آسيا.

رينارد:

ويملك هيرفي رينارد، صاحب الـ51 عامًا، خبرة تدريبية كبيرة مع المنتخبات الإفريقية، حيث سبق أن درب كلًّا من؛ زامبيا، أنجولا وكوت ديفوار، بالإضافة إلى تجربته الأخيرة مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم.

وتوج رينارد مع منتخب زامبيا بلقب كأس أمم إفريقيا 2012، وحصل على البطولة ذاتها مع منتخب كوت ديفوار عام 2015، ليكون أول مدرب في التاريخ يُحقق اللقب القاري مع منتخبين مختلفين.

وقاد رينارد منتخب المغرب الأول لكرة القدم إلى الصعود لنهائيات بطولة كأس العالم 2018، بعد غياب دام 20 عامًا، وحقق طفرة هائلة مع أسود الأطلس، حيث قاده إلى احتلال المركز الـ41 في التصنيف العالمي، بعدما كان في المرتبة الـ80.

ورحل رينارد عن منتخب المغرب الأول لكرة القدم بعد توديع أسود الأطلس لمنافسات بطولة كأس أمم إفريقيا “الكان 2019″، التي أُقيمت مؤخرًا في مصر، من دور الـ16 عقب الخسارة أمام بنين بركلات الترجيح.