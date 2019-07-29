رينارد: سعيد لبدء مغامرة جديدة في السعودية

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد عن سعادته بتولي مهمة تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

ونشر رينارد صورة علم السعودية عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليه باللغتين الفرنسية والإنجليزية قائلًا: “سعيد لبدء مغامرة جديدة في المملكة العربية السعودية في قارة جديدة”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن، مساء اليوم الاثنين، عن تعاقده رسميًّا مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لقيادة المنتخب الوطني الأول، بعد مسيرة تدريبية مميزة مع منتخبات زامبيا وكوت ديفوار والمغرب.

وظل منصب مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم شاغرًا منذ عدم التجديد مع المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، بعد خسارة الأخضر ضد اليابان في دور الـ16 من كأس أمم آسيا.

ورحل رينارد، صاحب الـ51 عامًا، عن المنتخب المغربي الأول لكرة القدم بعد توديع أسود الأطلس لمنافسات بطولة كأس أمم إفريقيا “الكان 2019″، التي أُقيمت مؤخرًا في مصر، من دور الـ16 عقب الخسارة أمام بنين بركلات الترجيح.