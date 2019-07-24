ريهام سعيد تسخر من شائعة وفاتها بصورة وتعليق

المواطن - القاهرة

علقت الإعلامية المصرية ريهام سعيد على شائعة وفاتها التي انتشرت مؤخرًا، بعد مرورها بوعكة صحية الأيام الماضية.

ونشرت ريهام سعيد صورة من الأخبار المتداولة للشائعة، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت: “هي وصلت للدرجة دي؟ طب معلش حتى لو مت ليه أحمد سعيد عبد الغني شايل النعش بتاعي؟ هم يضحك وهم يبكي”.

وأعلنت ريهام سعيد مرورها بأزمة صحية بعد إصابتها ببكتيريا الوجه وأجرت على إثرها عملية جراحية.

وتعرضت الإعلامية ريهام سعيد لوعكة صحية طارئة، فيما أكد البعض أن المرض الذي أصيبت به سببه نوع من أنواع البكتريا يسمى بكتريا الوجه التي قد تسبب الوفاة.

وكانت الفنانة ريم البارودي وجهت رسالة إلى صديقتها ريهام سعيد عبر إنستجرام، وطالبت فيها الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي على إنستجرام منشورًا ذكرت فيه: “حين وفاتي لا تهجروني، ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. الدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحد”.

وذكرت مصادر إعلامية” إن ريهام سعيد اكتشفت الإصابة بهذا النوع من البكتريا بالصدفة عند إجرائها لفحوصات طبية، كما اعتادت كل فترة لتطمئن جمهورها.