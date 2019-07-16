زلزال بالي يُخلي الفنادق

المواطن - متابعة

عاش سكان جزيرة بالي الإندونيسية حالة من الرعب بعد أن ضربها زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، مخلفاً أضراراً طفيفة لكن تاريخ المدينة مع الزلازل ينطوي على الكثير من المآسي.

ووقع الزلزال على الساعة 7:18 صباحاً، وجاء في ذروة الموسم السياحي، أما مركزه فيبعد 82.1 كيلومتراً جنوب غرب دينباسار، عاصمة الجزيرة، وفق بيانات المركز الأمريكي للجيوفيزياء.

وتمّ إخلاء فنادق، كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، لكن مطار نغورا راي الدولي قال إن الرحلات الجوية لم تتأثر.

وأوردت التقارير الأولية، أن عمق الزلزال الذي شعر به حتى سكان جاوة المجاورة، كان نسبياً وبلغ 91 كيلومتراً، ولم يؤدّ إلى إطلاق تحذير من حصول تسونامي كما لم يسفر عن ضحايا.