زلزال بقوة 6.6 يضرب أستراليا

زلزال بقوة 6.6 يضرب أستراليا

2019/07/14
الساعة 10:05 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

هزَّ زلزال عنيف شمال غربي أستراليا، صباح اليوم الأحد، حيث تجاوزت شدته الـ6 درجات على مقياس ريختر.

وقال المعهد الأميركي لرصد الزلازل إن الزلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال غربي أستراليا.



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