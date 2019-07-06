زلزال عنيف بقوة 6.9 درجة يضرب جنوب كاليفورنيا

المواطن - متابعة

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن حدوث هزة أرضية بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر ضربت جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونقلت شبكة سي ان ان الأمريكية عن مغردين قولهم إن الولاية الأمريكية الأكثر سكاناً ذكروا أنهم شعروا بالزلزال وذلك بعد يوم واحد من زلزال آخر بقوة 6.4 على مقياس ريختر، وفي لوس أنجلوس شعر السكان بالهزة وعدد من ضواحيها.

وقالت السلطات المحلية إنه لا خطر من تسونامي في المنطقة بعد الزلزال الذي ضرب على بعد 60 ميلاً شرق بيكرز فيلد الساعة الثامنة وعشرين دقيقة مساء الجمعة بالتوقيت المحلي ولم ترد تقارير عن خسائر في الأرواح.