زلزال عنيف يضرب العاصمة اليونانية أثينا

المواطن - متابعة

هزّ زلزال قوي العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الجمعة، متسبباً في انقطاع الاتصالات عن الكثير من الأحياء في العاصمة.

وذكرت تقارير أن مركز الزلزال، الذي بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، يقع على بعد 23 كيلومتراً شمال غرب أثينا، وفقا للمعهد الجيوديناميكي اليوناني.

لكن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أشارت إلى أن قوة الزلزال بلغت 5.3 درجة ووقع في الساعة 2:38 مساء بالتوقيت المحلي (11:13 بالتوقيت العالمي).

وذكر تلفزيون “أي آر تي” أن جهاز الإطفاء أنقذ حتى الآن أكثر من عشرة أشخاص احتجزوا في المصاعد في العاصمة.

ودفع الزلزال بالسكان والموظفين إلى الخروج إلى الشوارع، فيما تحدثت وسائل إعلام عن انقطاعات في الكهرباء، إلا أن اتصالات الإنترنت لا تزال تعمل.

وتقع اليونان على خطوط الزلازل وتشهد هزات بشكل منتظم إلا أنها نادراً ما توقع ضحايا.

وفي يوليو 2017 ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة جزيرة كوس في بحر إيجه ما أدّى إلى مقتل شخصين وإحداث أضرار جسيمة.

وفي 1999 تسبب زلزال بقوة 5.9 درجة بمقتل 143 شخصاً في أثينا ومناطق في شمالي غربها.