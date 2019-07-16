زميل رونالدو يحل أزمة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يرغب النادي الأهلي بقيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش في التعاقد مع مدافع قوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت أنباء صحافية تحدثت في الفترة الأخيرة، عن اهتمام الأهلي بضم الأوروجوياني مارتن كاسيريس مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي السابق في فترة الانتقالات الصيفية.

وتأتي رغبة الأهلي في ضم مارتن كاسيريس، لتأمين الجانب الدفاعي للراقي مع وجود التشيلي باولو دياز واللاعب معتز هوساوي.

ويُذكر أن المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، كان في حيرة خلال الفترة الأخيرة حول اختيار الأسماء الدفاعية المطلوب التعاقد معها لتدعيم الخط الخلفي للراقي.

نجم يوفنتوس السابق يحل الأزمة

وفي حال نجح الأهلي في ضم مارتن كاسيريس، سيكون الراقي حقق ضربة قوية في فترة الانتقالات بضمه مدافعاً جيداً وقدّم مستويات مميزة مع برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ولاتسيو الإيطالي ومنتخب أوروجواي في الفترة الماضية.

ولعب مارتن كاسيريس في النصف الثاني من الموسم الماضي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف يوفنتوس على سبيل الإعارة من نادي لاتسيو.

وشارك مارتن كاسيريس مع منتخب أوروجواي في بطولة كوبا أمريكا 2019، حيث ودّع المنتخب الأوروجوياني البطولة من دور الثمانية لحساب منتخب بيرو.

ويُذكر أن مارتن كاسيريس شارك مع منتخب أوروجواي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث ودع منتخب بلاده البطولة من دور الثمانية بالخسارة أمام منتخب فرنسا.