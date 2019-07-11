زوارق إيرانية تتحرش بناقلة بريطانية

زوارق إيرانية تتحرش بناقلة بريطانية

2019/07/11
الساعة 10:15 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1715
0
طباعة
المواطن - متابعة

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن خمسة زوارق يُعتقد بأنها تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في الخليج يوم أمس الأربعاء وطلبت منها التوقف في المياه الإيرانية بالقريب من موقعها، لكنها انسحبت بعد تحذير فرقاطة بريطانية.

واكد مسؤولون أمريكيون تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم أن واقعة الأربعاء حدثت بينما كانت الناقلة (بريتيش هيريتدج) عند المدخل الشمالي لمضيق هرمز.

وصرح أحد المسؤولين ”(الفرقاطة) مونتروز التابعة للبحرية الملكية، والتي كانت هناك أيضًا، وجهت مدافعها صوب الزوارق وحذرتها عبر اللاسلكي لتتفرق عند هذه النقطة“.

وأضاف مسؤول آخر ”لقد كان تحرشًا ومحاولة لعرقلة مرور الناقلة“.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال أمس الأربعاء إن بريطانيا ستواجه ”العواقب“ بشأن احتجاز الناقلة الإيرانية.

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :