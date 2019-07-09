زيادة في مبلغ دعم حساب المواطن

المواطن - الرياض

أكد عدد من مستفيدي حساب المواطن أن الدفعة 20 من البرنامج، التي بدأ صرفها مع الساعات الأولى اليوم الأربعاء، حملت زيادة في مبلغ الدعم الشهري.

وتفاوتت الزيادة في مبلغ حساب المواطن للدفعة 20؛ حيث ذكر البعض أنها تخطت الـ50 ريالًا وبعضهم زاد الدعم بمقدار 20 ريالًا، ولكن لم يتضح بعدُ أسباب الزيادة في مبلغ دعم حساب المواطن أو تفاصيل أخرى.

وربط البعض بين زيادة مبلغ دعم حساب المواطن وبين مراجعة أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.

وبدأت حسابات المستفيدين استقبال دعم الدفعة 20 من حساب المواطن مع الساعات الأولى من اليوم الأربعاء 10 يوليو.

ويهدف حساب المواطن إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.

وبحسب النظام المتبع، يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تقديم الموعد يومًا واحدًا، أو تأخيره يومًا واحدًا إذا ما تصادف مع إجازة رسمية.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.