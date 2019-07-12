زيدان يترك معسكر الريال

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الجمعة، عن رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقامة حاليًّا في مدينة مونتريال الكندية.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي نُشر عبر موقعه الإلكتروني: “مدربنا زين الدين زيدان، يغيب عن المُعسكر التحضيري للموسم الجديد المُقام حاليًّا في مونتريال لأسباب شخصية”.

وأضاف بيان نادي ريال مدريد الإسباني: “حتى عودة زيدان، سيتولى المدرب المُساعد دافيد بيتوني تدريبات الفريق”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، قد وصل إلى مدينة مونتريال قبل عدة أيام، مع جميع لاعبيه والصفقات الجديدة من أجل الاستعداد بقوة لمنافسات الموسم الجديد، بعد الموسم الكارثي الذي مر به المرينغي.