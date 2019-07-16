زيدان يعود إلى معسكر الريال

المواطن - مروة نبيل

عاد المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، المقام حاليًّا في مدينة مونتريال الكندية.

وكان زيدان قد رحل عن معسكر الريال، يوم الجمعة الماضي، بسبب وفاة شقيقه فريد بعد معاناة مع المرض، قبل أن يعود مساء أمس الاثنين، ويقود التدريبات الجماعية، اليوم الثلاثاء، وذلك حسبما أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.

وأشرف الفرنسي زين الدين زيدان على تدريبات بدنية قاسية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، ثم مباراة مصغرة في إحدى جنبات الملعب.

وتواجد جميع اللاعبين في مران ريال مدريد اليوم، باستثناء إبراهيم دياز بعدما تعرض لإصابة في الفخذ، وعاد الكرواتي لوكا مودريتش للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما غاب في الأيام الماضية لمعاناته من إصابة في القدم.