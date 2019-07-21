زيدان يُحدد مصير بيل

المواطن - محمد سمعه

أكّد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أنه لن يمانع رحيل اللاعب الويلزي جاريث بيل عن صفوف نادي الريال في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونقلت صحيفة أس الإسبانية تصريحات زيدان والذي قال: لم أستدع بيل، لأن ريال مدريد يعمل حاليًا على السماح له بالرحيل والتوصل إلى صيغة مناسبة من أجل بيعه.

وأضاف زيدان: أعتقد أنه إذا رحل بيل في الغد فهذا سيكون شيئاً عظيماً لـ ريال مدريد وأتمنى أن يُحل هذا الأمر سريعًا من أجل الجميع.

وتابع زيدان: ليس هناك أي خلاف شخصي بيني وبين بيل، والأمر كله يتعلق بمصلحة نادي ريال مدريد وبالقرارات التي من الواجب اتخاذها، والمدرب هو مَن يقرر سواء ببقاء اللاعب أو برحيله.

وكان جاريث بيل انضم لصفوف ريال مدريد في عام 2013 قادمًا من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وارتبط اسم بيل، بالانضمام لصفوف مانشستر يونايتد أو توتنهام هوتسبير في صيف عام 2019.