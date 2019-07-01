زيمبابوي ضد الكونغو الديمقراطية .. 3 أسباب وراء تألق الفهود

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة زيمبابوي ضد الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، تألقًا لافتًا من لاعبي الفهود.

زيمبابوي ضد الكونغو الديمقراطية:

وانتهت مباراة زيمبابوي ضد الكونغو الديمقراطية في إطار مواجهات المجموعة الأولى، بفوز منتخب الفهود بأربعة أهداف دون رد، ليكون صاحب أكبر فوز في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وسجل رباعية الفهود في مباراة زيمبابوي ضد الكونغو الديمقراطية بالأمس، جوناتان بولينغي وبريت أسومبالونجا في الدقيقتين 4 و78، فيما أحرز سيدريك باكامبو هدفين في الدقيقتين 35 و65.

أسباب الفوز الكبير:

وكشف المدير الفني لمنتخب الفهود، فلورانت إيبينجي، عن أسباب الفوز الكبير في مباراة زيمبابوي ضد الكونغو الديمقراطية بآخر جولات دور المجموعات، الأمر الذي حافظ على آماله في التأهل إلى منافسات الدور التالي.

وأكد إيبينجي أنه طالب لاعبيه بضرورة نسيان الهزيمتين السابقتين أمام أوغندا ومصر، وأن يلعبوا مباراة زيمبابوي ضد الكونغو الديمقراطية وكأنها الأخيرة، أملًا في تقديم شكل جيد عن منتخب الفهود، الأمر الذي حفزهم لبذل أقصى جهد لديهم.

وأشار مدرب الفهود إلى أن ثاني الأسباب وراء الفوز الكبير الذي حققه في مباراة زيمبابوي ضد الكونغو الديمقراطية بالأمس، يعود إلى اعتماده على الهجمة المرتدة، من أجل اختراق الدفاع الزيمبابوي، وبالفعل نجح لاعبيه في تسجيل الأهداف.

وأوضح إيبينجي أن ثالث الأسباب، هو وضعه لسيناريو مميز من أجل تسجيل الأهداف سريعًا، لاستغلال الأخطاء التي يقع فيها حارس المرمى، ونجح لاعبوه في تنفيذ تعليماته خلال مباراة زيمبابوي ضد الكونغو الديمقراطية ليُحققوا الفوز الكبير.

فرصة التأهل:

وبعد مباراة زيمبابوي ضد الكونغو الديمقراطية بالجولة الأخيرة، جاء ترتيب المجموعة الأولى كالتالي، مصر في الصدارة برصيد 9 نقاط، أوغندا ثانيًا بـ4 نقاط، ثم الفهود بـ3 نقاط، وتتذيل زيمبابوي الترتيب بنقطة واحدة.

وانتعشت آمال منتخب الفهود في التأهل إلى منافسات الدور التالي من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد نتيجة مباراة زيمبابوي ضد الكونغو الديمقراطية بالأمس؛ ما يُمكنه من الصعود كأفضل ثالث.