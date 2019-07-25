سابك تؤجل مفاوضات الاندماج مع كلارينت

المواطن - الرياض

أكدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أنها توصلت لتفاهم مع “كلارينت” السويسرية حول تأجيل المفاوضات مؤقتًا بشأن دمج سابك منتجاتها المتخصصة، مع جزء من مجموعة منتجات الشركة السويسرية.

وقالت سابك في بيان لها على “تداول” نقلته العربية، إنه تم تأجيل المفاوضات، نظراً لظروف السوق الحالية والتي تتطلع سابك لتحسنها لمعاودة المفاوضات.

وكانت سابك، التي تملك 25% من أسهم كلارينت، والشركة السويسرية تعملان على دمج أنشطة كلارينت للإضافات والأصباغ المتخصصة مع أجزاء من أنشطة الكيماويات المتخصصة لسابك.

وبلغ صافي خسارة كلارينت للنصف الأول 101 مليون فرنك سويسري (102.56 مليون دولار)، انخفاضًا من 211 مليون فرنك في نفس الفترة قبل عام، فيما شهدت المبيعات ركودًا لتبلغ 2.2 مليار فرنك.

وأوضحت كلارينت أن النتائج تأثرت بتجنيب كلارينت لمخصصات بقيمة 231 مليون فرنك في مواجهة تحقيق جارٍ تُجريه المفوضية الأوروبية يتعلق بقانون المنافسة.