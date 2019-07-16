ساريتش يصل معسكر الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي عن وصول البوسني، ألفيس ساريتش، إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم، المقام حاليًّا في النمسا استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم المقبل.

وكانت إدارة النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، قد نجحت في التعاقد مع ألفيس ساريتش لمدة 3 سنوات قادمة، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوون سامسونج الكوري الجنوبي.

ويُقيم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا خارجيًّا في النمسا، وسيخوض خلاله عدة مباريات ودية؛ أملًا في تجهيز اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا لمنافسات الموسم الجديد.

وسيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات الموسم الجديد بمواجهة الهلال في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، شهر أغسطس المقبل.