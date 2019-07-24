سافر بصحة .. حملة بمطار الحفر

سافر بصحة .. حملة بمطار الحفر

2019/07/24
الساعة 4:06 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

تزامناً مع الحملة التوعوية التي أطلقتها وزارة الصحة بعنوان سافر بصحة، نفذت صحة حفر الباطن حملة توعوية للمسافرين بمطار حفر الباطن في القيصومة، والتي تهدف إلى رفع وعي المسافرين بأهم الإرشادات الصحية التي يحتاجونها أثناء السفر.

وتضمّنت الحملة ركنًا توعويًا تضمّن العديد من الإرشادات والتعليمات الصحية التي ينبغي مراعاتها قبل وأثناء السفر، مشددةً على التعليمات الخاصة بالأطفال وكيفية الاهتمام بهم خلال فترة السفر، وعلى أهمية الحرص على أخذ اللقاحات اللازمة قبل السفر.

كما تم أثناء الحملة عمل فحوصات الضغط والسكر للعديد من المسافرين من خلال ركن مُخصّص لذلك، بهدف رفع مستوى الوعي لديهم بأهمية الغذاء الصحي وممارسة الرياضة للوقاية من هذه الأمراض وتقديم النصائح والإرشادات اللازمة للمسافرين المصابين بالاحتياطات الواجب اتباعها أثناء السفر.



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