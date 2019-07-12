سامي كسار ضمكاوي رسميًا

المواطن - مروة نبيل

نجح نادي ضمك في إنهاء إجراءات التعاقد مع الظهير الأيسر سامي كسار لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

وأشار حساب نادي ضمك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد ثابت وقع العقد الاحترافي للاعب سامي كسار لينضم إلى جملة التعاقدات التي أبرمتها الإدارة مؤخرًا.

ومن جانبه، أعرب سامي كسار عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، ووجه الشكر للإدارة على التعاقد معه، كما وعد الجماهير بالعمل على تحقيق طموحاتهم.

وسبق أن لعب سامي كسار صاحب الـ29 عامًا في نادي التعاون، قبل أن ينتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، ولعب في صفوف أُحد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.