سان جيرمان يستهدف ضم نجم الريال

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في ضم نجم ريال مدريد الإسباني، لوكاس فاسكيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار موقع Le 10sport الفرنسي، إلى أن نادي باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع نجم الريال لوكاس فاسكيز، بناءً على توصية المدير الفني توماس توخيل.

وأوضح الموقع الفرنسي، أنه في حال تلقي ريال مدريد الإسباني عرضًا جيدًا من قبل إدارة سان جيرمان بشأن فاسكيز، سيوافق على بيعه بشكل نهائي مقابل 60 مليون يورو تقريبًا.

ويُعتبر لوكاس فاسكيز من اللاعبين الذين يتوقع رحيلهم عن صفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي، لصعوبة مشاركته في الموسم الرياضي الجديد، خاصة بعد التعاقدات الجديدة التي ضمها المرينغي.

ويسعى مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، للتخلص من اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان؛ من أجل خلق الاتزان المالي بعد الصفقات الضخمة التي أبرمها خلال الفترة الماضية.

على الجانب الآخر، يسعى مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لضم لاعبين في الجانب الهجومي، في ظل رغبة البرازيلي نيمار دا سيلفا الرحيل عن الفريق الباريسي.