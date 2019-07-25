سان جيرمان يصدم برشلونة

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لا يفكر في التعاقد مع اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية إن إدارة باريس سان جيرمان، لم تعد تفكر في التعاقد مع راكيتيتش، بعدما حاولت إدارة النادي الفرنسي التحرك لضم اللاعب الكرواتي في صيف 2018.

ويُذكر أن برشلونة كان قد أبدى موافقته على التفريط في البرازيلي فيليب كوتينيو وإيفان راكيتيتش لمصلحة نادي باريس سان جيرمان، وذلك من أجل تسهيل المفاوضات للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب البي إس جي.

وكان إيفان راكيتيتش انضم لصفوف فريق برشلونة في عام 2014 قادمًا من صفوف إشبيلية الإسباني.

وسيتنافس إنتر ميلان الإيطالي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم راكيتيتش في صيف العام الجاري.