سببان وراء ضياع الدوري من الزمالك

المواطن - محمد سمعه

فقد نادي الزمالك لقب الدوري المصري لموسم 2018-2019، رسميًّا، وذلك رغم الفوز على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت في القاهرة.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك سيستعد لمواجهة الأهلي بطل الدوري يوم الأحد المقبل في قمة الجولة الـ34 والأخيرة في الدوري المصري موسم 2018-2019.

السبب الأول:

واتهمت جماهير الزمالك، المستشار مرتضى منصور رئيس النادي بأنه المتسبب الرئيسي في فقدان الزمالك للقب درع الدوري، خاصة بعد قراره المفاجئ بإقالة المدرب السويسري كريستيان جروس.

وبالفعل تأثر نادي الزمالك سلبًا برحيل كريستيان جروس، حيث تعادل الزمالك مع حرس الحدود ومع الجونة وفقد أربع نقاط مهمة من أصل ست نقاط، كلفت الفريق الأبيض البقاء في المركز الثاني برصيد 72 نقطة.

السبب الثاني:

أما السبب الثاني فهو حدوث حالة من الاسترخاء عند لاعبي الزمالك، بعد فوز الفريق الأبيض ببطولة الكونفيدرالية في شهر مايو الماضي على حساب نادي نهضة بركان المغربي.

لاعبو الزمالك لم يُقدروا مسؤولية المنافسة على نيل لقب الدوري والغائب عن خزائن الفريق الأبيض منذ موسم 2014-2015.

ويتولى حاليًّا المدرب المصري خالد جلال مسؤولية تدريب الفريق الأول بعد رحيل كريستيان جروس.