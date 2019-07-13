سبب تفتيش مركبة في وضع التشغيل بمكة

سبب تفتيش مركبة في وضع التشغيل بمكة

2019/07/13
الساعة 7:13 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد  محمد بن عبدالوهاب، أنه إشارة لما تم تداوله لمقطع رجل الأمن أثناء فتح وتفتيش إحدى المركبات، وللتوضيح أنه أثناء قيام الدوريات الأمنية بمحافظة جدة بمهامها الميدانية داخل الأحياء شوهد مجموعة من الأشخاص بجوار إحدى المركبات المتوقفة في وضع التشغيل وعند مشاهدتهم للدورية لاذوا بالفرار وعند معاينة المركبة اتضح أنها في وضع التشغيل مما استدعى التعامل معها من قبل رجال الأمن بفتحها واستدعاء الجهات المختصة ورفع الأثار والأدلة والبحث جارٍ للتواصل مع صاحب المركبة للتأكد من وضعه. والله ولي التوفيق.



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