سبب خصم دعم حساب المواطن

المواطن - الرياض

كشف برنامج حساب المواطن عن سبب الخصم أو تعليق صرف الدعم عن بعض المستفيدين.

وشدّد حساب المواطن على ضرورة أن يتمّ إدخال البيانات بكل دقة حيث يعتمد البرنامج على البيانات المسجلة من الأفراد، ويتم مطابقتها بما لدى الجهات الرسمية، وفي حال وجود اختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

وردّ حساب المواطن على استفسار أحد المواطنين تمّ وقف الدعم عنه في الدفعة الأخيرة بالقول: بعد الاطلاع على بياناتك يتضح بأن إجمالي الدخل لدى المصدر يختلف عن إجمالي الدخل المُفصح عنه في البوابة، وبناءً عليه تجاوز إجمالي دخل الأسرة الحدّ المانع من الحصول على الدعم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: (هنا).

ويتيح برنامج حساب المواطن تعديل بيانات الدخل وغيرها من البيانات الخاصة بالمستفيد الرئيسي والتابعين وفق المستجدات التي تطرأ على حالتهم.

وتتم مراجعة بيانات المستفيدين بشكل دوري لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.