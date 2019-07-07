سبب رفض زيدان التعاقد مع نيمار

المواطن - مروة نبيل

كشفت تقارير صحافية السبب الحقيقي وراء عدم تعاقد ريال مدريد الإسباني مع البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير صحافية إسبانية قد أكدت أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عرض على ريال مدريد التعاقد مع نيمار مرتين خلال الميركاتو الصيفي، ولكن إدارة المرينغي شدّدت على أن النجم البرازيلي ليس ضمن أولوياتها.

وأعلنت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، عن سبب عدم انتقال نيمار إلى ريال مدريد، حيث أكدت أن زيدان لا يفكر في ضم أجنحة هجومية جديدة، بعد التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد، والبرازيلي رودريجو جوس.

ويعلم مسؤولو نادي ريال مدريد أن ضم نيمار سيكون عقبة أمام تطور اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور مستقبلًا، لأن اللاعب الشاب لن يجد مساحة كافية للمشاركة في المباريات، كما أنه ظهر بمستوى جيد الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فينيسيوس قد يضطرّ إلى تغيير مركزه في الموسم المقبل من الجناح الأيسر إلى الأيمن، بسبب أن انضمام هازارد الذي سيحجز الجبهة الأخرى في التشكيل الأساسي.