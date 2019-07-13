سبب وقف حساب المواطن عن المتزوجات حديثًا

المواطن - الرياض

كشف برنامج حساب المواطن عن سبب توقف الدعم على المتزوجات حديثًا، وذلك في معرض رده على استفسار مواطنة بهذا الشأن.

وقالت المواطنة في استفسار لها عبر حساب خدمة العملاء في البرنامج: تزوجت حديثًا فتوقف دعم حساب المواطن.. كيف أحدث بياناتي ومتى يتم صرف الدعم؟

ورد البرنامج بالقول: في حال كانت الحالة الاجتماعية لديك “متزوجة” ستصبح حالة الأهلية لديك “غير مؤهل”، ولابد من إضافتك كتابع مع رب الأسرة “الزوج”؛ حتى لا يؤثر على نتيجة أهليته.

وتابع حساب المواطن بالقول: إنه في حال انطبقت عليك شروط الأهلية سيتم احتسابك من ضمن مبلغ الدعم في حسابه ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي (هنا).

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.