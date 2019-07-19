سبعيني كوري يحرق نفسه أمام سفارة طوكيو

المواطن - متابعة

أقدم رجل سبعيني من كوريا الجنوبية على إضرام النار في نفسه أمام سفارة اليابان في بلاده دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء بسيؤل إن رجلاً كورياً جنوبياً يبلغ من العمر 78 عاماً قاد سيارته إلى مبنى السفارة اليابانية نحو الساعة 3:20 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم الجمعة وأضرم النار في السيارة بينما كان يجلس بداخلها.

ونقلت وسائل إعلام كورية جنوبية عن الشرطة القول إن والد زوجة الرجل كان أحد ضحايا العمالة بالسخرة لدى مؤسسات يابانية خلال الحرب العالمية الثانية وإنه ربما أحرق نفسه احتجاجاً على قرار اليابان تشديد القيود على تصدير ثلاث مواد لكوريا الجنوبية تستخدم في معدات التكنولوجيا المتطورة.

يأتي هذا في الوقت الذي تفاقم فيه الخلاف بين الدولتين بشأن مطالبة كوريا الجنوبية تقديم التعويض لكوريين عملوا بالسخرة في وقت الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي يهدد الإمدادات العالمية لشرائح الذاكرة وشاشات العرض من طوكيو.

واستدعي السفير الكوري الجنوبي لليابان نام جوان-بيو للاجتماع مع وزير الخارجية الياباني بعد يوم من انقضاء مهلة حددتها طوكيو لسيؤل لقبول تحكيم دولة ثالثة في النزاع على قضية العمالة بالسخرة.

ورفضت كوريا الجنوبية تحكيم دولة ثالثة وقال كونو إن على سيؤل أن تتخذ إجراءات سريعة لتصحيح ما قالت اليابان إنه حكم غير صحيح أصدرته المحكمة العليا في كوريا الجنوبية العام الماضي بإلزام شركتين يابانيتين بتعويض العمال خلال فترة الحرب.

وتقول اليابان إن مسألة التعويض تمت تسويتها بموجب معاهدة أبرمت في عام 1965 وأسست للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد الحرب العالمية الثانية.