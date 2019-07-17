سجن وزير جزائري بتهم فساد

المواطن - متابعة

أصدرت المحكمة العليا في الجزائر (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، أمس الأربعاء، قرارًا بإيداع بدة محجوب وزير الصناعة والمناجم الأسبق السجن المؤقت بمنطقة الحراش في العاصمة بتهم فساد.

وبعد مثوله أمام الهيئة القضائية، وجه المستشار المحقق بالمحكمة العليا الجزائرية تهمًا للوزير الأسبق في عهد بوتفليقة وفي حكومة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، تتعلق بقضية رجل الأعمال حسان عرباوي صاحب مصنع تجميع السيارات “كيا”.

وتتعلق التهم الموجهة للوزير الأسبق، مع 14 شخصًا آخرين بحسب بيان المحكمة الجزائرية، بـ”إساءة استغلال مهام وظيفته، ومنح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال، وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية، والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات، وتبديد أموال عمومية”.

ويرتفع بذلك عدد الوزراء المسجونين من عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة إلى 5 وزراء، بعد كل من وزير الصناعة والمناجم الأسبق يوسف يوسفي، والسعيد بركات وجمال ولد عباس الوزيرين الأسبقين لـ”التضامن الوطني والأسرة والجالية بالخارج”، وعمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق.