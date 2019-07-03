سحب رعدية وموجة غبار في 7 مناطق.. غدًا

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها ليوم غدٍ الخميس، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض ونجران والمدينة المنورة.

كما يُتوقع تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والطائف، ويُتوقع ارتفاع في نسبة الرطوبة خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الداخلية والساحلية من منطقة مكة المكرمة.

أما عن حركة الرياح السطحية، فأورد التقرير أنها غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 15- 38 كم/ ساعة.