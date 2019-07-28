سر تحول وجهة عبدالفتاح آدم من الاتحاد إلى النصر

المواطن - مروة نبيل

كشف المتحدث الرسمي لنادي التعاون، عبدالله اليوسف، سر تحول وجهة نجم الفريق الأول لكرة القدم عبدالفتاح آدم من الاتحاد إلى النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان عبدالفتاح آدم قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف الاتحاد، قبل أن تتفاجأ الجماهير بانضمامه رسميًّا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمدة 5 سنوات دون الكشف عن أي تفاصيل.

وقال المتحدث الرسمي لنادي التعاون خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “إدارة الاتحاد تراجعت عن عرضها لعبدالفتاح آدم بخطاب رسمي”.

وتابع عبدالله اليوسف تصريحاته قائلًا: “تأخُّرنا في الرد على ما يقال في موضوع عبدالفتاح آدم ليس إلا احتراما للاتحاد وجماهيره”.

واختتم المتحدث الرسمي لنادي التعاون تصريحاته الإذاعية قائلًا: “النصر قدم عرض كبير ووافق على جميع شروط التعاون لشراء عقد عبدالفتاح آدم”.