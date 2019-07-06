سطا على بنك لدخول السجن وعلاج ظهره!

المواطن - متابعة

قبضت الشرطة في كوريا الجنوبية على رجل بتهمة الترهيب، بعد أن نفذ عملية سطو مزيفة على أحد البنوك وطلب استدعاء الشرطة له.

وقالت الشرطة: إن الرجل (40 عامًا) دخل أحد البنوك في مدينة دايجون بوسط البلاد حاملًا معه سكين لعبة أشهره في وجه أحد الموظفين، وطلب “بأدب” استدعاء الشرطة لمكان الحادث، ثم وقف بدون إبداء أي مطالب أخرى حتى وصلت الشرطة في غضون دقائق، وسلم نفسه بدون أي مقاومة ونقل إلى الحجز.

وأضافت الشرطة، وفقًا لصحيفة (كوريا هيرالد)، أن المشتبه به قام بهذا العمل أملًا في إرساله للسجن لكي يتلقى العلاج من آلام ظهره.

ونقلت الشرطة عن موظفي البنك قولهم: إن الرجل كان “مهذبًا في أقواله وأفعاله”.

وتبين أن الرجل عاطل عن العمل ويعيش مع أمه، وتردد أنه يعاني من الآم حادة بالظهر، ولكنه غير قادر على طلب المساعدة الطبية بسبب مشكلات مالية.