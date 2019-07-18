سعر الذهب اليوم يتراجع 0.3%

المواطن - واس

تراجع سعر أوقية الذهب اليوم، في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1422.40 دولاراً أمريكياً وفي العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1 % إلى 1421.90 دولاراً أمريكياً وذلك من أعلى مستوى له خلال أسبوعين وعلى خلفية انخفاض سعر الدولار الأمريكي إثر تعزيز بيانات ضعيفة لسوق الإسكان في الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر أوقية الفضة بنسبة 0.5 % إلى 16.05 دولارًا أمريكيًا للأوقية والبلاتين بنسبة 0.8% إلى 849.88 دولاراً أمريكياً والبلاديوم بنسبة 0.3 %إلى 1542.49 دولاراً أمريكياً.