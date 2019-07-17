سعوديون يلغون حجوزات تركيا .. هناك إرهاب وعنف

المواطن - الرياض

عبْر وسم ” سعوديون يلغون حجوزات تركيا ” ضرب العديد من المواطنين الأمثلة في الإحساس بالمسؤولية والوعي بالمخاطر التي تترصد السائح السعودي هناك، مؤكدين أن هناك العديد من الدول الأوروبية التي تستحق الزيارة وتتوفر بها كل مقومات الرفاهية والأمن والأمان.

وشارك المواطنون الذين ألغوا حجوزاتهم إلى تركيا تجربتهم في الدول الأخرى التي زاروها خلال الصيف سواء في أوروبا أو آسيا أو غيرها.

وشدّد المواطنون على أن أردوغان سلّم تركيا للعصابات الإرهابية وأصبح أحد أبرز الداعمين لهم للحد الذي دفع وزير الداخلية التركي قبل عدة أشهر إلى التهديد بتلفيق التهم لمواطني أي دولة لا تؤيد سياسات تركيا.

وكانت سفارة المملكة في تركيا حذّرت في وقت سابق من مخاطر السفر إلى تركيا نظراً لتعرض بعض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوزات سفرهم ومبالغ مالية في بعض المناطق في جمهورية تركيا من قبل أشخاص مجهولين.

وأكّدت السفارة على ضرورة المحافظة على جوزات السفر والمقتنيات الثمينة والحذر، خصوصاً، في الأماكن المزدحمة، وعدم التردد في التواصل مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول في حالات الطوارئ.

وحذّر عدد من رجال الأعمال من مخاطر الاستثمار في تركيا خاصة مع مماطلة الأجهزة الرسمية في إنهاء مشاكل المستثمرين العرب على وجه الخصوص.