سعود بن نايف يقلد العقيد الدوسري رتبته الجديدة

المواطن - فواز الأسلمي

قلد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة، العقيد الرميلي بن فهد الدوسري، من منسوبي شرطة المنطقة الشرقية، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيه إلى رتبة عقيد.

وبارك أمير الشرقية للعقيد الدوسري هذه الترقية، مؤكدًا أن خدمة الوطن تكليف لابد من القيام بواجباته، وأداء المهام على أكمل وجه، والالتزام بتعليمات القيادة، والتعاون مع الزملاء لتحقيق الغايات المنشودة، متمنيًا للعقيد التوفيق في مهامه.

من جهته، عبر العقيد الرميلي الدوسري عن شكره وتقديره لأمير الشرقية، على ما تفضل به من توجيهات ونصائح، هي نبراس له ولزملائه للقيام بواجباتهم على أكمل وجه، سائلًا الله التوفيق والإعانة لأداء مهام عمله، وأن يكون عند ثقة وتطلع القيادة الرشيدة.