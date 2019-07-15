سفيتانوفيتش يبقي كولاك في الوحدة

المواطن - مروة نبيل

قرّر المدير الفني لفريق الوحدة، الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش استمرار النجم التركي إيمري كولاك كلاعب محترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

وكان نادي الوحدة قد تعاقد مع لاعب الوسط إيمري كولاك صاحب الـ28 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني.

وشارك كولاك بشكل أساسي مع الوحدة تحت قيادة البرازيلي فابيو كاريلي، في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يبتعد عن اللعب مع المدرب المصري أحمد حسام ميدو، ليتم تحويله إلى قائمة الاستثمار.

ويملك كولاك خبرة كبيرة، حيث ترعرع في نادي غلطة سراي التركي، وساهم في تتويجه بـ9 بطولات محلية، قبل أن يحترف في نادي ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني عام 2016.

ويسعى مجلس إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر لبقاء اللاعبين المميزين وضم صفقات جديدة، وإعداد الفريق الأول لكرة القدم بأفضل شكل ممكن، أملًا في الظهور بشكل مميز في الموسم الرياضي المقبل.