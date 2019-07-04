سفير المملكة لدى باكستان: مبادرة طريق مكة إنجاز ضمن منظومة خدمات ضيوف الرحمن

المواطن - واس

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي أن تدشين المملكة العربية السعودية لمبادرة طريق مكة لهذا العام 1440هـ في باكستان يعد إنجازًا كبيرًا في منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن التي تحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – في إطار ما تقدم المملكة للإسلام والمسلمين من خدمات جليلة وفي مقدمتها خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من المسلمين باختلاف جنسياتهم والبلدان القادمين منها .

وأشاد السفير المالكي برقي مستوى الخدمات التي تقدمها مبادرة طريق مكة للحجاج في دول المبادرة الخمس ومنها باكستان وذلك بفضل الله تعالى ثم بفضل إشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وجهود اللجنة الإشرافية والعاملين في مبادرة طريق مكة وتقديمهم كل ما بوسعهم وتعاونهم مع الجهات المختلفة في باكستان لإنجاح سير عملها.

وأوضح أن نجاح تطبيق المبادرة في باكستان يؤكد عمق العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية باكستان الإسلامية، مثمنًا هذا الصدد تعاون وزارة الشؤون الدينية في باكستان، والسلطات الباكستانية في تسهيل مهام فريق المبادرة في مطار إسلام أباد الدولي .

وقال : إن هذه المبادرة أسهمت في تيسير إجراءات سفر الحجاج للمملكة لأداء مناسك الحج بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بغية الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج وترسيخ دور المملكة الرائد في خدمة المسلمين من مختلف بقاع الأرض ، وتطلع لزيادة أعداد الحجاج عبر هذه المبادرة والتي حققت نتائج طيبة .