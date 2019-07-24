سفينة بريطانية تعبر هرمز وإيران تتحدث عن وسيط

المواطن - متابعة

أكد مساعد لمرشد النظام الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن لندن أرسلت وسيطًا إلى طهران لبحث مسألة الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة في إيران منذ أيام، وفق “رويترز”، في وقت عبرت سفينة بريطانية مضيق هرمز في أول عملية عبور منذ واقعة الاحتجاز.

ولم يقدم مدير مكتب المرشد، محمد كلبايكاني، مزيدًا من التفاصيل حول زيارة المبعوث البريطاني، على ما نقلت “رويترز” عن وكالة تسنيم شبه الحكومية في إيران.

وكانت طهران أعلنت، الجمعة، أن الحرس الثوري احتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، واقتادها إلى ميناء بندر عباس، فيما حذرت لندن من تداعيات وخيمة من أعمال “قرصنة الدولة”.

وقالت إيران إن احتجاز الناقلة جاء بعدما “تورطت في حادث اصطدام” مع زورق صيد إيراني.

وفي سياق متصل، مرت سفينة كبيرة ترفع العلم البريطاني من مضيق هرمز في أول عملية عبور من نوعها تقوم بها سفينة بريطانية منذ احتجاز الناقلة، وفق ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.

وحدد المنشور البحري “لويدز ليست” السفينة باسم “بي دبليو إلم”، وأفاد بأن السفينة الحربية البريطانية “إتش إم إس مونتروز” تابعت السفينة عن كثب لكنها لم تقدم حراسة مباشرة.