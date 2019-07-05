سقطة إعلامية تكشف مسؤولية إيران عن استهداف الحوثيين الفاشل لمطار جازان

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

في إشارة جديدة إلى أن إيران مرتبطة بهجمات الحوثيين بدون طيّار على المملكة خلال الساعات القليلة الماضية، تناولت وسائل الإعلام الإيرانية قصص هجمات الطائرات بدون طيار على مطار جازان في جنوب البلاد.

استباق الحوثيين

التقرير الصادر من فارس نيوز نقل عن مصادر حوثية، أن هناك هجوماً على جازان بواسطة طائرة بدون طيار ليلة الخميس، وذكر بالتفصيل نوعية القاذفات المستخدمة وهي قاصف K2 ذات التوجيه الدقيق.

وبينما لم يكن هناك تقارير من جانب الحوثيين، استبقت فارس نيوز العناصر المدعومة من إيران في اليمن، لتكشف بالتفاصيل عن الهجوم.

مصادر حوثية

وعلى الرغم من استباق عدد من وسائل الإعلام الإيرانية للحدث، فإن بعض المواقع البارزة الأخرى مثل برس تي في وإسنا، لم يكن لديها أي تقارير عن الهجوم.

ولجأت وسائل الإعلام الإيرانية إلى الاعتماد على مصادر حوثية، بما يكشف الصلات الوثيقة بين إيران وعناصرها في اليمن، وهذا يعني أن وسائل الإعلام الإيرانية تتلقى تقاريرها من الحوثيين وتتابع عن كثب هجماتهم الإرهابية.

الصناعة العسكرية الإيرانية

على المستوى العسكري، هناك دليل على أن طائرات الحوثي مرتبطة بالتقنيات التي تعتمد عليها إيران، وهو الأمر الذي دفع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون لاتهام إيران في هجمات الحوثيين بدون طيار في أواخر مايو الماضي.

وخلال العام الماضي، قُدم إلى الأمم المتحدة تقرير خلص إلى أن الطائرة بدون طيار من طراز قاصف 1 تم تجميعها من أجزاء شُحنت من خارج اليمن، مشيرًا إلى أنها “مطابقة تقريبًا” لطائرة أبابيل T التي صنعتها شركة الطائرات الإيرانية.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، صرح أن قوات التحالف تمكنت مساء أمس، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.