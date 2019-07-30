سقوط الريال ضد توتنهام

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الريال ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي بفوز نادي توتنهام بهدف دون رد، ضمن لقاءات بطولة الكأس الدولية للأبطال.

وأُقيمت مباراة الريال ضد توتنهام في إطار لقاءات دور نصف النهائي على ملعب أليانز آرينا في مدينة ميونيخ الألمانية.

وبدأ الشوط الأول من مباراة الريال ضد توتنهام، بضغط هجومي كبير من قبل نادي توتنهام والذي نجح في إحراز الهدف الوحيد له في المباراة عبر اللاعب الإنجليزي هاري كين في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر الشوط الأول.

اجتهد نادي ريال مدريد من أجل إحراز هدف التعادل، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة الريال ضد توتنهام بتقدم النادي الإنجليزي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة الريال ضد توتنهام، حاول ريال مدريد تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، تطوير الأداء؛ وذلك من أجل تسجيل هدف التعادل ولكن دون فائدة.

ورغم مشاركة اللاعب البلجيكي إدين هازارد مع الريال ضد توتنهام، لكن هازارد لم يتمكن من صناعة الخطورة المنتظرة للريال، حتى انتهت المباراة بفوز نادي توتنهام بهدف دون رد.

وقبل إقامة مباراة الريال ضد توتنهام، كان ريال مدريد تعرض لخسارة قاسية من نادي أتلتيكو مدريد بسباعية مقابل ثلاثة أهداف، في مباراة ودية أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، فجر السبت الماضي.

ويذكر أن البعض من جماهير النادي الملكي طالبت بإقالة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قبل خوض مباراة الريال ضد توتنهام؛ وذلك بسبب إصراره على التفريط في اللاعب الويلزي غاريث بيل مع السماح للاعب الإسباني داني سيبايوس بالانضمام لنادي آرسنال الإنجليزي في الميركاتو على سبيل الإعارة.

وقدم فريق توتنهام موسمًا استثنائيًّا في موسم 2018-2019، حيث وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي واحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي.