سقوط نسور تونس ضد نيجيريا

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة تونس ضد نيجيريا- منذ قليل- بسقوط المنتخب التونسي في فخ الخسارة بهدف دون رد، ضمن مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة حاليًا في مصر.

الشوط الأول:

بدأ المنتخب النيجيري الشوط الأول من مباراة تونس ضد نيجيريا، سريعًا حيث تمكن النسور الخضر من إحراز الهدف الأول في شباك المنتخب التونسي عبر اللاعب أوديون إيغالو في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، مستغلًّا خطأ قاتلًا من دفاعات المنتخب التونسي.

وظهر المنتخب التونسي بشكل باهت ومخيب لـ آمال عشاقه خلال أحداث الشوط الأول من مباراة تونس ضد نيجيريا، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم المنتخب النيجيري بهدف دون رد.

الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني من مباراة تونس ضد نيجيريا، بحث المنتخب التونسي عن إدراك هدف التعادل في الشباك النيجيرية، ولكن دون جدوى في ظل تماسك دفاعي قوي من لاعبي نيجيريا.

وظل المنتخب النيجيري يُقاتل بقوة من أجل إحراز الهدف الثاني في مباراة تونس ضد نيجيريا، ولكن دون وجود تركيز في اللمسة النهائية.

لم يحدث أي جديد في نتيجة مباراة تونس ضد نيجيريا، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب النيجيري بهدف دون رد وحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة كأس أمم إفريقيا.

ومن المتوقع بعد نهاية مباراة تونس ضد نيجيريا، إعلان الاتحاد التونسي لكرة القدم عن إقالة المدرب الفرنسي آلان جيريس من تدريب منتخب نسور قرطاج.

وقبل إقامة مباراة تونس ضد نيجيريا، كان المنتخب التونسي ودع البطولة الإفريقية من دور نصف النهائي، وذلك بعد الخسارة من منتخب السنغال بهدف دون رد، أما المنتخب النيجيري فخسر يوم الأحد الماضي من منتخب الجزائر بهدفين مقابل هدف.

وبعد إحراز إيغالو لهدف النسور النيجيرية في مباراة تونس ضد نيجيريا، أصبح رصيده من الأهداف خمسة أهداف ليتصدر بهم حاليًّا هدافي بطولة الأمم الإفريقية.