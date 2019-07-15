سكني الرياض يوفر جميع المتطلبات

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الإسكان، أن مركز سكني الشامل في الرياض يهدف إلى خدمة المستفيدين وتوفير جميع متطلباتهم تحت سقف واحد.

ولفتت الإسكان إلى أن مركز سكني الشامل يُمكّن المستفيدين من إنهاء حجوزات الوحدات السكنية وتوقيع العقود النهائية دون الحاجة للانتظار أو زيارة الفروع.

وأعلن برنامج سكني في وقت سابق تجاوز عدد عقود التمويل العقاري المدعومة لأكثر من 100 ألف عقد تمويلي.

وتؤكد الإسكان دومًا حرصها على خدمة مستفيدي سكني وتحقيق تطلعاتهم، بتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبي رغباتهم، هدفنا تسهيل رحلة التملك، وتقليل فترات انتظار الحصول على السكن.