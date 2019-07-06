سلة الأخضر تبدأ الاستعداد للبطولة الخليجية
المقرر إقامتها في البحرين

سلة الأخضر تبدأ الاستعداد للبطولة الخليجية

2019/07/06
الساعة 6:08 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

بدأ المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة الاستعداد للمشاركة في البطولة الخليجية السابعة عشرة؛ أملًا في الظهور بمستوى مميز والمنافسة على اللقب.

وانطلق معسكر الأخضر للشباب لكرة السلة، مساء يوم أمس الجمعة، في مدينة الدمام، وسيُغادر بعد أسبوعين إلى البوسنة، استعدادًا للمشاركة في البطولة الخليجية.

ونشر حساب الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعبي الأخضر للشباب لكرة السلة، وتمنى التوفيق للمنتخب الوطني في البطولة.

ومن المقرر أن تُقام البطولة الخليجية السابعة عشرة للشباب في البحرين خلال الفترة من 19 حتى 25 من شهر أغسطس المقبل.



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