سلطان بن نصيب يُسبب اللوم لإدارة الهلال

المواطن - محمد سمعه

انتقد الناقد الرياضي عبدالرحمن السماري، إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل؛ وذلك بسبب تجاهلها للأزمة الصحية التي مرّ بها نجم الهلال السابق سلطان بن نصيب.

وتحدث عبدالرحمن السماري لبرنامج الحصاد الرياضي في قناة 24 الرياضية قائلًا: ألوم إدارة الهلال على موقفهم مع سلطان بن نصيب.

وأضاف السماري: سلطان بن نصيب ضحى بـ شبابه ووظيفته من أجل الهلال، وإدارة الهلال فكرت في ضم أندري كاريلو ولاعبين أجانب مقابل 200 مليون، ولم تفكر في معالجة سلطان بن نصيب ابن الهلال.

ويذكر أن سلطان بن نصيب، نجم الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، شغل مركز المهاجم مع أزرق العاصمة، وعانى مؤخرًا من أزمة صحية في الظهر وذهب إلى ألمانيا للخضوع لبعض الفحوصات الطبية والعلاج هناك.

وُلد سلطان بن نصيب في مدينة الرياض في عام 1960 ميلاديًّا، واستمر لاعبًا في صفوف نادي الهلال حتى عام 1403 هجريًّا، وأحرز لنادي الهلال 124 هدفًا كان أولها في لقاء ودي أمام نادي الشباب في عام 1388 هجريًّا.

وربما تفكر إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل في تجاوز هذا الموقف المحرج، ومتابعة حالة نجم الفريق الهلالي السابق من أجل مساندته لتجاوز أزمته الصحية.