سلمان آل خليفة يهنئ مجلس الاتحاد السعودي الجديد

المواطن - مروة نبيل

تلقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل اتصالًا هاتفيًا وخطاب تهنئة من رئيس الاتحاد الآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بعد تزكيته لرئاسة وعضوية المجلس خلال الأربع أعوام المقبلة.

وأوضح حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على “تويتر”، أن سلمان آل خليفة بارك لمجلس الإدارة الجديد بمناسبة حصولهم على ثقة الجمعية العمومية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح بالمساهم في تحقيق أهداف اللعبة في المملكة.

وأكد آل خليفة حرص الاتحاد الآسيوي على استمرارية التعاون المشترك مع الاتحاد السعودي خلال الفترة المقبلة، من أجل الارتقاء بكرة القدم السعودية.

ومن جانبه، أعرب المسحل عن شكره وامتنانه لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مشيدًا بدعم الاتحاد القاري للاتحادات الأهلية في دعم مسيرتها للارتقاء باللعبة.

وجاءت قائمة المسحل كالتالي؛ خالد الثبيتي نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من: أضواء العريفي، بندر الأحمدي، تركي السلطان، خالد مقرن، عبدالله كبوها، عبدالعزيز العفالق، معيض الشهري، نزيه النزيه ونعيم البكر.