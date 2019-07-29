سلمان الفرج: لا أعرف مصيري حول مباراة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

قال سلمان الفرج لاعب نادي الهلال إن برنامجه التأهيلي للتخلص من آثار إصابته الأخيرة يسير بشكل جيد.

وتحدث الفرج قائلًا: البرنامج التأهيلي يسير بشكل ممتاز للغاية ولا أعلم إذا كنت سأخوض مباراة الأهلي بـ دوري أبطال آسيا أم لا، فصاحب القرار هو الجهازان الطبي والفني.

وكان سلمان الفرج قد التحق بمعسكر نادي الهلال في النمسا، من أجل المشاركة في التدريبات مع الفريق الهلالي، ويُكمل حاليًا برنامجه التأهيلي استعدادًا للموسم الجديد.

وبسبب الإصابة، لم يستطع سلمان الفرج المشاركة مع المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا 2019، حيث ودع الأخضر المسابقة في ذلك الوقت من دور ثمن النهائي، بعد الخسارة من المنتخب الياباني بهدف دون رد.

ويستعد الهلال، لمواجهة الأهلي في السادس من أغسطس المقبل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.