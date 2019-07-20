سلمان الفرج يعود لـ معسكر الهلال

المواطن - محمد سمعه

وصل اللاعب سلمان الفرج، لاعب وسط نادي الهلال، إلى معسكر أزرق العاصمة في مدينة لينز النمساوية؛ وذلك للدخول في تدريبات الفريق الهلالي استعدادًا لـ الموسم الجديد.

وذكر الحساب الرسمي لـ نادي الهلال عبر تويتر أن اللاعب سلمان الفرج وصل إلى النمسا للانضمام للمعسكر الهلالي، وذلك بعد أن أجرى فحصًا طبيًّا في مدينة ليون الفرنسية.

ومن المنتظر أن يُتابع الجهاز الطبي لـ الهلال حالة سلمان الفرج الطبية طوال مشاركته التدريجية، في التدريبات الجماعية، وذلك قبل اعتماد مشاركته بشكل كامل في المباريات والمناورات الفنية.

وكانت تقارير صحافية، ذكرت في الفترة الأخيرة، أن سلمان الفرج قد يحتاج إلى تدخل جراحي في موضع الإصابة.

ويسعى نادي الهلال تحت قيادة مدربه الروماني، رازفان لوسيسكو إلى الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد، بعد أن فقده الهلال في الموسم الماضي لصالح جاره نادي النصر.