سوفت بنك يطلق صندوق رؤية جديدًا .. هؤلاء شركاؤه

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

أعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية، اليوم الجمعة، أنها ستشارك مجموعة من الكيانات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا مثل أبل ومايكروسوفت في صندوق استثماري جديد بقيمة 108 مليارات دولار لتسريع “ثورة الذكاء الاصطناعي”.

الصندوق الجديد هو امتداد للنموذج الذي تم طرحه منذ فترة طويلة لصندوق الرؤية العملاق، والذي حصل على حصص في الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا مثل أوبر و”وي ورك”، بفضل الاستثمارات السعودية في مجالات التكنولوجيا بمختلف أنواعها.

وحسب ما أعلنته الشركة اليابانية، فإنها ستقوم بضخ 38 مليار دولار في الصندوق الجديد، والذي سيتضمن أيضًا استثمارات من أبل ومايكروسوفت، بالإضافة إلى مجموعة من البنوك اليابانية وستاندرد تشارترد وبنك كازاخستان الوطني.

وقالت الشركة: “صندوق الرؤية 2 سييسر التسارع المستمر لثورة الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار في شركات النمو الرائدة في السوق والممكّنة من خلال التكنولوجيا”.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أمس الخميس، أن المديرين التنفيذيين لسوفت بنك أحضروا مايكروسوفت مع وعود لتشجيع ما يقرب من 75 شركة للصندوق على التحول إلى منصة سحابة شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.