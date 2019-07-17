سوني تطلق أسرع محور USB-C

المواطن - متابعة

أعلنت سوني عن إطلاق المحور MRW-S3 الجديد، الذي يعتبر أسرع محور USB-C في العالم.

وأوضحت الشركة اليابانية أن المحور MRW-S3 الجديد يأتي بتصميم أنيق والعديد من الوظائف المتطورة.

ويوفر المحور MRW-S3 الجديد إمكانية إمداد أجهزة اللابتوب بالتيار الكهربائي بقدرة تصل إلى 100 وات، مع توصيل الأجهزة الطرفية الأخرى عن طريق منفذ USB-C ومنفذ USB-A الإضافي.

وأكدت سوني أن منافذ USB تدعم معيار USB 3.1 من الجيل الثاني، وتتيح إمكانية نقل البيانات بسرعة تصل إلى 1000 ميجا بايت/ الثانية، وبالتالي فإنه يعتبر أسرع محور في العالم، بالإضافة إلى وجود قارئ بطاقات SD وmicroSD، مع دعم بطاقات الذاكرة UHS-II.

وأشارت الشركة اليابانية إلى أنه يمكن توصيل الشاشات عن طريق منفذ HDMI مع دعم الشاشات 4K بسرعة تصل إلى 30 صورة في الثانية.

ومن المقرر أن تطرح سوني المحور MRW-S3 الجديد في الأسواق خلال فصل الخريف المقبل، غير أنها لم تكشف عن السعر.