سيدة تلد في مهرجان أبها

سيدة تلد في مهرجان أبها

2019/07/12
الساعة 11:16 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - فهد القحطاني - أبها

تعامل الهلال الأحمر في منطقة عسير مع أكثر من 140 حالة في مهرجان أبها للتسوق منذ انطلاقه.

وصرح المتحدث الإعلامي باسم الهلال الأحمر، محمد بن حسن الشهري، أن الهيئة شاركت في مهرجان أبها للتسوق بفرق إسعافية وتطوعية ومعرض دائم، موضحًا أنه تم مباشرة عدد من الحالات في المهرجان تنوعت ما بين بسيطة ومتوسطة بلغ عددها 140 حالة منها 10 حالات نقلت عن طريق الفرق الإسعافية.

وأضاف الشهري أن من بين الحالات حالة ولادة تم التعامل معها بمهنية عالية، وبعد أن تمت الولادة في جناح الهيئة في المهرجان، نقلت عن طريق الفرقة الإسعافية إلى المستشفى.

وأكد أن هذه الإحصائية من بداية انطلاق المهرجان بتاريخ 8/ 10/ 1440 حتى اليوم الجمعة.



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